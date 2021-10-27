Хи-Мен возвращается в трейлере анимационного фэнтези Кевина Смита «Властелины вселенной: Откровения»

Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер второй половины анимационного фэнтези «Властелины вселенной: Откровения» от шоураннера Кевина Смита. Есть подозрение, что этот ролик выглядел бы иначе, не разозли фанатов вышедшая в июле первая половина мультсериала. Трейлер открыто напирает на воскрешение принца Адама и его возвращение к ипостаси Хи-Мена.

Эпическую битву за Этернию, которую вознамерился поработить Скелетор (Марк Хэмилл), подписчики цифровой платформы увидят 23 ноября.

Помимо Хэмилла в основной состав озвучивания входят Крис Вуд (Хи-Мен), Лина Хиди (Ивил-Лин), Сара Мишель Геллар (Тила), Лиам Каннингэм (Оруженосец), Стивен Рут (Боевой кот), Генри Роллинс (Триклоп), Алисия Сильверстоун (королева Марлена) и Джейсон Мьюз (Стинкор).