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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Хи-Мен возвращается в трейлере анимационного фэнтези Кевина Смита «Властелины вселенной: Откровения»

Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер второй половины анимационного фэнтези «Властелины вселенной: Откровения» от шоураннера Кевина Смита. Есть подозрение, что этот ролик выглядел бы иначе, не разозли фанатов вышедшая в июле первая половина мультсериала. Трейлер открыто напирает на воскрешение принца Адама и его возвращение к ипостаси Хи-Мена.

Эпическую битву за Этернию, которую вознамерился поработить Скелетор (Марк Хэмилл), подписчики цифровой платформы увидят 23 ноября.

Помимо Хэмилла в основной состав озвучивания входят Крис Вуд (Хи-Мен), Лина Хиди (Ивил-Лин), Сара Мишель Геллар (Тила), Лиам Каннингэм (Оруженосец), Стивен Рут (Боевой кот), Генри Роллинс (Триклоп), Алисия Сильверстоун (королева Марлена) и Джейсон Мьюз (Стинкор).

Теги
ВидеоВластелины вселенной: ОткровенияТрейлерКевин СмитNetflix
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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