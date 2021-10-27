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Братья Уэсли Снайпс и Кевин Харт воссоединяются в трейлере криминальной драмы «Правдивая история»

Кевин Харт готовится изображать комика Кевина Харта в новом сериале Netflix «Правдивая история», но на этот раз всё очень серьёзно — Харт попробует в драму, а компанию ему составит Уэсли Снайпс.

Актёры играют братьев: один, успешный, богатый и знаменитый (Харт), приезжает на выступление в родной город, где встречает проблемного старшего брата, с которым давно потерял связь. Ситуация выходит из-под контроля почти сразу же, и выпутываться им придётся совместными усилиями.

Актёрский состав криминальной драмы также включает Тоуни Ньюсом, Билли Зейна, Пола Адельштейна, Эш Сантос, Лорен Лондон, Уильяма Кэтлетта и Джона Алеса. В продюсерах — шоураннер «Нарков» Эрик Ньюман. Режиссируют Стивен Уильямс («Хранители», «Мир Дикого Запада») и Ханель М. Кулпеппер («Звёздный путь: Дискавери»).

Премьера на Netflix случится уже 24 ноября.

Теги
ВидеоПравдивая история
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Источник фотографий: Depositphotos

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