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«Требуется перезагрузка»: вышел трейлер второго сезона комедии «Беспринципные»

Харассменты и соблазнения, оргии для души, подарочные секс-куклы и прочие радости элиты из Первопрестольной. Видеосервис «КиноПоиск HD» презентовал трейлер второго сезона сатирической комедии «Беспринципные», двухсерийная премьера которой состоится 18 ноября.

Жители самого престижного района Москвы возвращаются, чтобы посвятить зрителей в дальнейшие перипетии своей роскошной жизни. К своим ролям в продолжении вернулись Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Юрий Колокольников, Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Николай Фоменко, Ингеборга Допкунайте, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова и Павел Табаков.

В восьмисерийном втором сезоне также снялись Тина Канделаки, Настасья Самбурская, Алла Михеева, Алика Смехова и Нонна Гришаева. Творческая команда осталась прежней: за сценарий отвечают писатель Александр Цыпкин, Владимир Васильев и Юлия Савенкова, за режиссуру — Роман Прыгунов.

Теги
ВидеоБеспринципныеТрейлер
Комментарии (1)

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