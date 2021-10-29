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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Вместе с Эйсой Гонсалес в решении «Задачи трёх тел» поучаствуют дозорный и контрабандист из «Игры престолов»

Источник: Miramax Films

Многосерийная экранизация книжного цикла «Память о прошлом Земли» Лю Цысиня («Блуждающая Земля») наконец-то формирует свой актёрский состав. В августе масштабная фантастическая драма «Задача трёх тел» (так называется первый роман цикла) от шоураннеров Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсcа («Игра Престолов») включила в свой каст Эйсу Гонсалес. Сегодня к ней присоединились Джован Адепо, Бенедикт Вонг, Джон Брэдли, Цай Чинь, Джесс Хонг, Лиам Каннингэм, Марло Келли, Алекс Шарп, Си Шимука и Саамер Усмани.

По сюжету землянам угрожает непобедимый флот инопланетян, летящий к нашей планете чуть более четырёх сотен лет. Именно столько времени есть у человечества, чтобы придумать, как дать отпор врагу или же найти более хитрый способ остановить космических убийц. Осложняется это тем, что инопланетяне блокируют развитие земных технологий, а некоторые люди так и вовсе симпатизируют захватчикам, стараясь ускорить конец света.

Управлять процессом наряду с Бениоффом и Уайссом будет режиссёр, сценарист и продюсер Александр Ву (второй сезон «Террора»).

Теги
КастингЗадача трёх тел
Комментарии (7)

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