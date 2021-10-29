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Объединение канонов игр Tomb Raider начнётся в аниме

В январе мы уже писали о планах Crystal Dynamics по объединению двух канонов серии Tomb Raider — нового, созданного «Трилогией выживальщицы», и старого — где Лара Крофт была не унылой психопаткой с луком, а любящей приключения сукой с парой пистолетов и короткими шортами. И вот теперь стало известно, что начнётся этот процесс не с той игры, которую едва-едва начали делать, а с выходящего куда скорее «аниме-сериала» от Netflix.

Поведала об этом сценаристка сериала Таша Хоу, за плечами которой практически полное отсутствие заметных сценарных работы и правильный набор расово-половых признаков, позволивший ей получить должность как в этом сериале, так и в перезапуске «Рыжей Сони». По пути она объявила пару конкретных персонажей, взятых в аниме из двух канонов: Иона Майава из новой трилогии (вновь в озвучке Эрла Бэйлона) и Зип из классической серии (с новым голосом, подаренным Алленом Мальдонадо).

Теги
ВидеоTomb Raider (PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One)Расхитительница гробниц (аниме)
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Источник фотографий: Depositphotos

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