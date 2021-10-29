Генри Кавилл крошит монстров под рэпчик в трейлере второго сезона «Ведьмака»

Судьба — это монстр, впрочем, как и музыкальное сопровождение свежего трейлера второго сезона «Ведьмака». Эпично, стильно, модно, молодёжно! Стриминговый сервис Netflix выкатил финальный трейлер продолжения тёмного фэнтези с Генри Кавиллом, Фреей Аллан и Аней Чалотрой, напомнив, что второй сезон выходит 17 декабря.

Среди прочих невероятных событий продолжения (и о некоторых вы почти наверняка ничего не узнаете из первоисточника) зрителей ждут адаптированные пересказы нескольких историй первой книги, а также возвращение Белого Волка в Каэр Морхен, обучение Цириллы и, поговаривают, страстный роман Геральта и Трисс Меригольд.

Дублированный трейлер:

И новый постер: