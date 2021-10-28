Шоураннер «Основания» по романам Айзека Азимова рассказывает о главных темах экранизации

Продлённая на второй сезон фантастическая эпопея «Основание» по культовым романам Айзека Азимова прирастает новыми сопровождающими материалами. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал свежий содержательный ролик о создании сериала, где шоураннер проекта Дэвид С. Гойер и участники актёрского состава рассказывают о важнейших темах сюжета.

Первый сезон масштабной космодрамы о великой дуэли между основателем психоистории Гари Селдоном и династией клонов, правящей Галактической Империей, стартовал 24 сентября. Финальный эпизод первого сезона под названием The Leap выйдет 19 ноября.