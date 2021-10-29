Замена Николасу Кейджу: главную роль в сериале «Сокровище нации» сыграет Лизетт Алексис

В марте мы узнали, что видеосервис Disney+ заказал съёмки многосерийного приключенческого сериала «Сокровище нации» — условного спин-оффа одноимённой киносерии с Николасом Кейджем. А нынче проекту подыскали исполнительницу главной роли — центрального персонажа истории сыграет Лизетт Алексис.

Сериал-переосмысление обещает раскрыть актуальные проблемы самобытности, общества, исторического авторства и патриотизма. Обо всём этом он поведает от лица 20-летней латиноамериканки Джесс Моралес (Алексис). Вместе с расово разнообразной командой друзей главная героиня отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть семейную тайну и отыскать давно утраченное национальное сокровище.

Режиссировать будет Мире Наир («Кама Сутра: История любви»). Сценарий пишут авторы первого фильма Марианна и Кормак Уибберли; они же вместе с Джерри Брукхаймером значатся исполнительными продюсерами проекта, который уйдёт в активное производство в следующем году.