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Первоисточник: www.rottentomatoes.com Прямая ссылка на новость:

«Ковбой Бибоп»: разгромная критика и «гнилой» рейтинг на Rotten Tomatoes

Источник: Netflix

Опубликованные в сети первые краткие отзывы на «Ковбоя Бибопа» — игровую адаптацию культового аниме-сериала Щиничиро Ватанабэ — сегодня подкрепились полноценными рецензиями критиков. И никакого вот-это-поворота не случилось — развёрнутые характеристики сериала Netflix содержат ещё больше критики.

Ругают едва ли не за всё подряд, но чаще всего — за отвратительные спецэффекты, совершенно ненужное покадровое копирование оригинала и общую дешевизну постановки. И уже не в первый раз актёров в кадре сравнивают с косплеерами.

В целом профильная пресса сходится во мнении — стриминговый сервис затеял никому не нужную копию оригинала, до которого она не дотягивает ни по одному параметру. В заслугу проекту вменяют одно — он, возможно, побудит не смотревших оригинал, наконец-то исправить эту ошибку.

Консенсус профессиональных рецензентов подчёркивает средняя оценка на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Сейчас у сериала 47% одобрения и, соответственно, «гнилой» статус. Посмотрим, какой вердикт адаптации вынесут зрители.

Теги
Netflix
Комментарии (8)

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Источник фотографий: Depositphotos

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