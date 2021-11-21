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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джереми Реннер нашёл у Соколиного глаза суперспособность

Источник: Marvel Studios

Джереми Реннер человек простой. Решил: нет у Соколиного глаза суперспособностей — придумаю сам. Комментируя отношения своего персонажа с Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд), актёр нашёл общую черту взаимодействия Хоукая со всеми героями киновселенной.

Посмотрите на любые отношения Клинта. Он убедил Ванду стать Мстителем. Если вы проследите за его взаимодействием с Наташей на протяжении всего времени, там происходит то же самое. Теперь похожая история с Хейли. Может, он просто отец MCU, и в этом его суперсила?

Может. Соколиный глаз среди Мстителей поначалу (да и потом) кажется выпадающим звеном, но так и надо. Он добавляет приземлённости и человечности команде богов, гениев-плейбоев-миллиардеров-филантропов, суперсолдат и шпионов. Бартон обычный человек, у него есть семья, он муж и отец, и эта сторона отражается в его миссиях.

Премьера «Соколиного глаза» — 24 ноября. Известно, что в сериале появится Елена Белова, а недавно нам представили новые постеры, на которых виден слуховой аппарат Клинта Бартона.

Теги
Marvel
Комментарии (2)

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