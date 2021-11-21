Телеовощи. Выпуск 419: Cudlavania

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|01:08 —
|Обсуждение новостей
|49:06 —
|«Психиатр по соседству» (The Shrink Next Door) — 1x01
|56:34 —
|«Мэр Кингстауна» (Mayor of Kingstown) — 1x01
|01:04:30 —
|«Шершни» (Yellowjackets) — 1x01
|01:18:39 —
|«Хит-Манки» (Hit-Monkey) — 1x01
|01:24:01 —
|«Основание» — 1x09
|01:31:10 —
|«Новичок» — 4x07
|01:35:10 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 3x04—05
|01:48:03 —
|«Булл» — 6x06
|01:56:17 —
|«Голяк» — 3x04
|02:02:50 —
|«Чаки» — 1x05
|02:13:17 —
|«Роковой патруль» — 3x10 (финал сезона)
|02:18:44 —
|«Призраки» — 1x07
|02:21:20 —
|«Аркейн» — 1x02—03
|02:37:07 —
|«Чародей» — 2x19
|02:43:59 —
|«Футурама» — 3x13
|02:49:01 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 1x11
|02:53:20 —
|«День рождения Буржуя» — 1x11
|03:13:52 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 3x05
|03:22:26 —
|«Легенда о Корре» — 3x06
|03:30:11 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x09
|03:42:44 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x08
|03:47:47 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|03:51:41 —
|Благодарим наших спонсоров
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