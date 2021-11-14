Телеовощи. Выпуск 418: Ашка с маслом

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:30 —
|Отвечаем на вопросы
|15:30 —
|Обсуждение новостей
|33:05 —
|«Собор» — 1x01
|39:02 —
|«Аркейн» (Arcane: League of Legends) — 1x01
|51:31 —
|«Декстер: Новая кровь» (Dexter: New Blood) — 1x01
|01:05:20 —
|«Основание» — 1x08
|01:16:34 —
|«Другая жизнь» — 2x09—10 (финал сезона)
|01:20:47 —
|«Новичок» — 4x06
|01:24:11 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 3x02—03
|01:36:29 —
|«Булл» — 6x05
|01:45:36 —
|«Игра в кальмара» — 1x01—03
|01:51:03 —
|«Чаки» — 1x05
|01:59:07 —
|«Роковой патруль» — 3x09
|02:08:30 —
|«Призраки» — 1x06
|02:12:01 —
|«Голяк» — 3x03
|02:24:36 —
|«Ты» — 3x01—10 (финал сезона)
|02:44:50 —
|«Чародей» — 2x18
|02:54:14 —
|«День рождения Буржуя» — 1x10
|03:08:58 —
|«Футурама» — 3x12
|03:13:17 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 3x04
|03:17:59 —
|«Легенда о Корре» — 3x05
|03:26:56 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x08
|03:34:04 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 1x10
|03:38:52 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x07
|03:43:56 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|03:53:13 —
|Благодарим наших спонсоров
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