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Новые сериалы 15–21 ноября: «Колесо времени», «Ковбой Бибоп» и другие новинки

Источник: Amazon

На этот раз в списке новых сериалов сразу две крупные премьеры — и обе принадлежат стриминговым сервисам. Netflix презентует первый сезон адаптации культового аниме-сериала «Ковбой Бибоп», а Amazon покажет три первых эпизода экранизации знаменитого книжного цикла Роберта Джордана «Колесо времени». Отметится и видеосервис Hulu, который выпустит анимационных экшен «Хит-Манки» по вселенной Marvel.

Вторник, 16 ноября

 
Сезон6
The CW
Ривердейл Riverdale

драма

В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри

Создатель Роберто Агирре-Сакаса

Адаптация серии популярных комиксов «Арчи». История о жизни и приключениях никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердейла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тёмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.

Видео

 
Сезон8
The CW
Флэш The Flash

фантастика, боевик, приключенческий, драма

В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер

Создатель Грег Берланти

Захватывающая и невероятная история молодого учёного Барри Аллена начинается с момента, когда вследствие несчастного случая он обретает силу сверхскорости, что превращает его в самого быстрого человека, когда-либо жившего на нашей планете.

Видео

Среда, 17 ноября

 
Премьера+
Hulu
Хит-Манки Hit-Monkey

мультфильм, боевик

В ролях Джейсон Судейкис, Оливия Манн, Джордж Такей, Элли Маки, Ноби Наканиши

Создатель Hit-Monkey

Зрителей ждёт трагическая история самца японской снежной макаки, превратившегося в смертоносного охотника на убийц, после того как ему явился призрак Брайса — спасённого им однажды киллера. Главные герои, объединённые таинственной связью, должны отомстить злодеям за содеянное.

Последний совместный проект Hulu и Marvel — анимационная история мести не для семейной аудитории. В основе — одноимённый комикс. Промо-материалы обещают экшен, чёрный юмор и призрака в озвучке Джейсона Судейкиса.

Видео

 
Сезон4
CBS
Звёздный путь: Дискавери Star Trek: Discovery

боевик, приключенческий, драма, фантастика

В ролях Джейсон Айзекс, Даг Джонс, Шазад Латиф, Соникуа Мартин-Грин, Молик Панчоли, Энтони Рэпп

Создатель Брайан Фуллер, Алекс Куртцман

Свежая глава культового франчайза повествует об экипаже космолёта «Дискавери», бороздящего межзвёздные просторы. В экспедициях к многочисленным и разнообразным дальним мирам команда подвергается различным испытаниям на прочность.

Видео

Четверг, 18 ноября

 
Премьера+
START
Непосредственно Каха. Сказки

комедия

В ролях Артём Калайджян, Артём Карокозян, Тамара Турава, Данила Иванов, Лиана Ваноян, Вартан Даниелян

Создатель Артём Калайджян, Руслан Хачмамук

Серго попадает в больницу, и только сказки друзей могут ему помочь. Но не окажутся ли их версии слишком вольными?

Сугубо для поклонников «Кахи».

Видео

 
Конец сезона1
Peacock
Утраченный символ The Lost Symbol

драма

В ролях Эшли Цукерман, Валори Карри, Эдди Иззард, Сумали Монтано, Рик Гонсалес, Бью Кнэпп

Создатель Дэн Дворкин, Джей Битти

Первый сезон драматического триллера по роману Дэна Брауна завершится десятой серией Resonance. Стриминговый сервис Peacock пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.

Видео

Пятница, 19 ноября

 
Премьера+
Amazon
Колесо времени Wheel of Time

фэнтези

В ролях Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Йоша Страдовски, Маркус Рутерфорд, Зои Робинс, Донал Финн

Создатель Рейф Джадкинс

Владеющая магией Морейн Дамодред из могущественного женского ордена Айз Седай отправляется в опасное путешествие с необычными попутчиками, среди которых, как она верит, находится воплощение великого человека, которому пророчеством уготовано спасти или погубить человечество.

На малые экраны наконец-то пожалует эпическое фэнтези по романам Роберта Джордана. Насколько масштабным и верным первоисточнику выйдет повествование, узнаем по реакции поклонников книжной серии.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Ковбой Бибоп Cowboy Bebop

боевик, приключенческий, драма, фантастика

В ролях Джон Чо, Мустафа Шакир, Даниэлла Пинеда, Алекс Хэсселл, Елена Сатине

Создатель Андре Немец

Динамичный космический вестерн о трёх охотниках за головами, так называемых ковбоях, которые пытаются сбежать от прошлого. Очень разные, но одинаково опасные Спайк Шпигель (Джон Чо), Джет Блэк (Мустафа Шакир) и Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда) объединяются в неуживчивую и склочную команду. За разумные деньги они готовы выследить самых опасных преступников солнечной системы. Но после всех передряг прошлое всё равно их настигнет.

Игровая адаптация культового аниме попробует завоевать интерес и внимание зрителей. Правда, первые отзывы критиков на оптимизм не настраивают. Слишком уж блеклым выглядит проект по сравнению с оригиналом.

Видео, Сайт

 
Сезон2
Hulu
Великая The Great

комедия, драма

В ролях Эль Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд

Создатель Тони Макнамара

Сплетённая из анахронизмов и выдумок сатирическая комедия поведает о бурной молодости Екатерины II, её воцарении и сложных супружеских отношениях с непутёвым императором Петром III.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
Основание Foundation

фантастика

В ролях Ли Пейс, Джаред Харрис, Лу Льобелл, Леа Фергюсон, Лаура Бирн, Кассиан Билтон

Создатель Дэвид С. Гойер

Десятый эпизод The Leap завершит первый сезон космической саги по романам Айзека Азимова. Потоковый сервис Apple TV+ официально продлил сериал на второй сезон.

Видео, Сайт

 
Конец сезона2
Apple TV+
Утреннее шоу The Morning Show

драма

В ролях Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Нестор Карбонелл, Билли Крудап, Марк Дюпласс

Создатель Керри Эрин, Брайан Стелтер

Второй сезон закулисной драмы завершится десятой серией Fever. Стриминговый сервис Apple TV+ пока не определился, стоит ли продлевать сериал.

Видео

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