Новые сериалы 15–21 ноября: «Колесо времени», «Ковбой Бибоп» и другие новинки

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Hulu

Зрителей ждёт трагическая история самца японской снежной макаки, превратившегося в смертоносного охотника на убийц, после того как ему явился призрак Брайса — спасённого им однажды киллера. Главные герои, объединённые таинственной связью, должны отомстить злодеям за содеянное.

Последний совместный проект Hulu и Marvel — анимационная история мести не для семейной аудитории. В основе — одноимённый комикс. Промо-материалы обещают экшен, чёрный юмор и призрака в озвучке Джейсона Судейкиса.