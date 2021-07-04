Телеовощи. Выпуск 399: Рыдать и дрочить

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарности и болтовня
|02:34 —
|Обсуждение новостей
|50:00 —
|«Секс/Жизнь» (Sex/Life) — 1x01—08
|01:02:45 —
|«Таинственное общество Бенедикта» (The Mysterious Benedict Society) — 1x01
|01:12:29 —
|«Зло» — 2x02
|01:18:58 —
|«Рик и Морти» — 5x02
|01:23:41 —
|«Локи» — 1x04
|02:10:13 —
|«Мифический квест» — 2x09 (финал сезона)
|02:33:11 —
|«Хильда» — 2x10
|02:44:11 —
|«Бесконечный поезд» — 3x08
|02:51:30 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 1x09
|03:00:24 —
|«Чародей» — 2x01
|03:10:21 —
|«День рождения Буржуя» — 1x03 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:23:53 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 1x02—03 (впечатления Льва)
|03:36:00 —
|«Вавилон 5» — 5x13 (впечатления Юрия)
|03:40:57 —
|«Футурама» — 3x04 (впечатления Ларисы)
|03:49:39 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x13 (впечатления Юрия и Льва)
|03:56:57 —
|Благодарности и болтовня
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