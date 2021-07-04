Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 июня — 4 июля

«Страна Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса закрыта на первом сезоне. А ведь так хвалили, так хвалили…
Сериал «Чужой» от шоураннера «Фарго» расскажет о классовом неравенстве. Одним словом, это история не о Рипли и не о ей подобных.
Создатель «Викингов» готовит сериал о блокаде Ленинграда с фемининным уклоном. Обещают историю, полную драматизма, мужества и человеческой стойкости.
«Ты не спасёшь себя, но можешь спасти своё наследие»: второй тизер «Основания» Айзека Азимова. Премьера намечена на 24 сентября.
Сериал «Локи» задумывался как история любви. О том, как Локи влюбился в самого себя, или что-то вроде того.
Шоураннер закрытой «Страны Лавкрафта» показала карту США будущего из второго сезона. Занятная картинка.
Они возвращаются! «Благие знамения» получили второй сезон. Впереди новые приключения Кроули и Азирафеля.
Промо-кадры и постеры «Основания» Айзека Азимова обещают эпический размах экранизации. Шоураннер Дэвид С. Гойер это подтверждает.
Педро Паскаль на первом фото со съёмок экранизации The Last of Us. Все довольны. Netflix
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