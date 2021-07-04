Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 июня — 4 июля

«Страна Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса закрыта на первом сезоне. А ведь так хвалили, так хвалили…

Сериал «Чужой» от шоураннера «Фарго» расскажет о классовом неравенстве. Одним словом, это история не о Рипли и не о ей подобных.

Создатель «Викингов» готовит сериал о блокаде Ленинграда с фемининным уклоном. Обещают историю, полную драматизма, мужества и человеческой стойкости.

Сериал «Локи» задумывался как история любви. О том, как Локи влюбился в самого себя, или что-то вроде того.

Они возвращаются! «Благие знамения» получили второй сезон. Впереди новые приключения Кроули и Азирафеля.

Промо-кадры и постеры «Основания» Айзека Азимова обещают эпический размах экранизации. Шоураннер Дэвид С. Гойер это подтверждает.

Педро Паскаль на первом фото со съёмок экранизации The Last of Us. Все довольны. Netflix

За Этернию! Вышел полный трейлер фэнтези-эпика Кевина Смита «Властелины вселенной: Откровения». Премьера первой части — уже в этом месяце.