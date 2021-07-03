 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Любимая принца — злодейка» — анонс нового телевизионного хентая Джон Бойега кинул Netflix — актёр сорвал съёмки и без предупреждения покинул проект Винчестеры возвращаются в приквеле «Сверхъестественного» с Дженсеном Эклсом Шоураннер экранизации Halo уходит после первого сезона Гигантская панда и никакого кунг-фу — новое промо из диснеевского мультфильма «Краснеть»
4
СЕРИАЛЫ
321
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Страна Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса закрыта на первом сезоне

На все лады расхваленный критиками хоррор о расовом неравноправии «Страна Лавкрафта» приказал долго жить после первого же сезона. Кабельный канал HBO официально сообщил, что не будет заказывать в разработку продолжение. Конкретная причина решения не называется, а сообщивший новость портал Deadline отмечает, что восторженный приём публики и профильной прессы не всегда гарантирует сериалу продление.

Первый сезон представляет собой экранизацию одноимённого романа Мэтта Раффа и рассказывает о событиях на юге США 50-х годов. Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) вместе с дядей Джорджем (Кортни Б. Вэнс) и подругой детства Летишей (Джерни Смоллетт-Белл) отправляется на поиски своего пропавшего отца и загадочной Страны Лавкрафта, дабы вернуть себе отобранное наследие.

Сценаристка и шоураннер сериала Миша Грин, сейчас работающая над сиквелом новой «Лары Крофт», даже рассказывала, что знает, как хочет продолжать сюжет, которому в гипотетическом втором сезоне пришлось бы обходиться без поддержки литературного первоисточника. Видимо, идеи Грин не нашли у руководства HBO.

Первый сезон вместе с Грин продюсировали Джордан Пил («Прочь») и Джей Джей Абрамс.

Теги
Страна ЛавкрафтаHBO
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

3За Этернию! Вышел полный трейлер фэнтези-эпика Кевина Смита «Властелины вселенной: Откровения» 8Сериал «Локи» задумывался как история любви +Ниган, Дэрил и остальные выжившие в промо финального сезона «Ходячих мертвецов»

Тоже интересно

29«Аватар» выйдет в 2022 году! Вот вам настоящий трейлер 9Соратница Тора, асгардская воительница Сиф, может сыграть в перезапуске «Рыжей Сони» 4Первый спин-офф киносерии «Тихое место» выйдет в марте 2023 года 0Назад в кино: «Вальс с Баширом» (Vals Im Bashir, 2008) 42В чём сила? Первый тизер фильма «Брат 3»

Далее на КГ

0
Дракула жутко страдает, став смертным в новом трейлере мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»
 3
За Этернию! Вышел полный трейлер фэнтези-эпика Кевина Смита «Властелины вселенной: Откровения»
 8
Сериал «Локи» задумывался как история любви
 3
Столько ярких образов на персонажных постерах приключенческого фильма «Круиз по джунглям»
 0
Ниган, Дэрил и остальные выжившие в промо финального сезона «Ходячих мертвецов»
 2
Кевин Костнер и его семья возвращаются в тизере четвёртого сезона «Йеллоустоуна»
 0
«Уокер» — 1x12–13
 5
Педро Паскаль на первом фото со съёмок экранизации The Last of Us
 4
Лучшие из худших на эксклюзивном промо-арте «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 5
Непобедимый враг — герои «Чёрной вдовы» нахваливают Таскмастера
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Авторы Overwatch переобулись — в игре появится кроссплей
 
Кино Умный дом, который построил Netflix: Алиси Брага снимется в новом триллере про искусственный интеллект
 
Кино Эмбер Хёрд показала, как готовится к съёмкам «Аквамена 2»
 
Кино Странная и смешная — первые отзывы на «Матрицу 4» не внушают оптимизма
 
Цири в лесу — вышел тизер второго сезона «Ведьмака»
 
Кино Встречайте новую Женщину-паука Иссу Рэй
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в июле

4 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 Вт21:45ЕВА (трансляция)
7 СрНоль кадров в секунду
11 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 469: Ромком от стендапершы и очередной Лиам Нисон
 
4Ноль кадров в секунду – 375: Охрененный геометр
 
12ЕВА
 
 
11Телеовощи – 398: Проститутка Шрёдингера
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 468: «Лука» от Pixar и «Телохранитель жены киллера»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru