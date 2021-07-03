«Страна Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса закрыта на первом сезоне

На все лады расхваленный критиками хоррор о расовом неравноправии «Страна Лавкрафта» приказал долго жить после первого же сезона. Кабельный канал HBO официально сообщил, что не будет заказывать в разработку продолжение. Конкретная причина решения не называется, а сообщивший новость портал Deadline отмечает, что восторженный приём публики и профильной прессы не всегда гарантирует сериалу продление.

Первый сезон представляет собой экранизацию одноимённого романа Мэтта Раффа и рассказывает о событиях на юге США 50-х годов. Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) вместе с дядей Джорджем (Кортни Б. Вэнс) и подругой детства Летишей (Джерни Смоллетт-Белл) отправляется на поиски своего пропавшего отца и загадочной Страны Лавкрафта, дабы вернуть себе отобранное наследие.

Сценаристка и шоураннер сериала Миша Грин, сейчас работающая над сиквелом новой «Лары Крофт», даже рассказывала, что знает, как хочет продолжать сюжет, которому в гипотетическом втором сезоне пришлось бы обходиться без поддержки литературного первоисточника. Видимо, идеи Грин не нашли у руководства HBO.

Первый сезон вместе с Грин продюсировали Джордан Пил («Прочь») и Джей Джей Абрамс.