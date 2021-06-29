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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Промо-кадры и постеры «Основания» Айзека Азимова обещают эпический размах экранизации

Портал Entertainment Weekly опубликовал несколько кадров и промо-арт фантастического эпика «Основание» по культовой книжной серии писателя-фантаста Айзека Азимова. На снимках центральные персонажи истории, включая доктора Гэри Селдона (Джаред Харрис) и правящего императора Галактики в исполнении Ли Пейса. Три первые серии из 10-серийного первого сезона экранизации зрители увидят 24 сентября на потоковом сервисе Apple TV+.

Кадры из сериала «Основание» Кадры из сериала «Основание» Кадры из сериала «Основание»

Вдобавок изданию удалось побеседовать с шоураннером и сценаристом проекта Дэвидом С. Гойером, пообещавшим отразить всю амбициозность проекта на экране. Ради этого съёмочная команда старалась как можно больше съёмок проводить на реальных локациях — первый сезон снимали в Берлине, на Канарских островах, на Мальте и в Исландии.

Постеры сериала «Основание» Постеры сериала «Основание»
Теги
ПостерыПромо-кадрыГалереяОснование
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