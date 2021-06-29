Трагикомедия «Игрушка для взрослых» получила второй сезон

Стартовавшая этой весной чёрная комедия с щепоткой высоких технологий «Игрушка для взрослых» (Made For Love) вернётся на экраны — потоковый сервис HBO Max официально заказал съёмки второго сезона с Кристин Милиоти, Билли Магнуссеном и Рэем Романо в главных ролях.

Милиоти играет Хейзел Грин, пустившуюся в бега после 10 лет удушливого брака. Беглянка обнаруживает, что муж-миллиардер (Магнуссен) вживил ей в мозг чип, позволяющий контролировать каждый её шаг, мониторить все её мысли и чувства. Хейзел пытается отвоевать свою жизнь и обращается за помощью к овдовевшему отцу Герберту (Романо), живущему в пустыне со своей синтетической подругой Дайаной.

За проект отвечает шоураннер Кристина Ли («В поиске»). Автор одноимённого романа-первоисточника Алисса Наттинг наряду с Ли входит в команду исполнительных продюсеров сериала.