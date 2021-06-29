Уилл Форте, Райан Филипп и Кристен Уиг на первом кадре со съёмок многосерийной комедии «Супер Макгрубер»

Объявленный прошлым летом многосерийной комедийный экшен «Супер Макгрубер» официально отправился в активное производство, о чём сигнализировал первым закадровым фото исполнитель главной роли Уилл Форте. Вместе с ним в историю вернулись коллеги по одноимённому фильму 2010 года Райан Филипп и Кристен Уиг.

Восьмисерийный пародийный боевик видеосервиса Peacock расскажет о новых похождениях главного героя и его напарников. Отсидев 10 лет в тюрьме, спецагент и ярый патриот выходит на свободу и готов к новым приключениям. В ходе очередной миссии Макгрубер сразится с врагом из своего прошлого, надумавшим уничтожить мир.

Форте отвечает и за сценарий проекта, а снявший фильм Йорма Такконе вернётся в режиссёрское кресло. Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Лорном Майклзом и Джоном Соломоном.