 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Бесконечность: Пересказ фильма Харли Квинн, Миротворец и остальная суперзлодейская компания на свежих кадрах «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна Джаред Падалеки «раздавлен» новостями о приквеле «Сверхъестественного» Ковбой Александр Невский передаёт привет со съёмок вестерна «Нападение на Рио Браво» (свежие фото) ЕВА-430: Без сонибоев
3
СЕРИАЛЫ
345
 
Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Уилл Форте, Райан Филипп и Кристен Уиг на первом кадре со съёмок многосерийной комедии «Супер Макгрубер»

Объявленный прошлым летом многосерийной комедийный экшен «Супер Макгрубер» официально отправился в активное производство, о чём сигнализировал первым закадровым фото исполнитель главной роли Уилл Форте. Вместе с ним в историю вернулись коллеги по одноимённому фильму 2010 года Райан Филипп и Кристен Уиг.

Промо-арт сериала «Супер Макгрубер»

Восьмисерийный пародийный боевик видеосервиса Peacock расскажет о новых похождениях главного героя и его напарников. Отсидев 10 лет в тюрьме, спецагент и ярый патриот выходит на свободу и готов к новым приключениям. В ходе очередной миссии Макгрубер сразится с врагом из своего прошлого, надумавшим уничтожить мир.

Форте отвечает и за сценарий проекта, а снявший фильм Йорма Такконе вернётся в режиссёрское кресло. Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Лорном Майклзом и Джоном Соломоном.

Теги
Супер Макгрубер
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

16Роберт Лэнгдон разгадывает смертельно опасную головоломку в трейлере «Утраченного символа» 7Режиссёр «Последних джедаев» снимет таинственный детективный сериал с Наташей Лионн в главной роли

Тоже интересно

18Рипли, Хикс и новый андроид на свежем концепт-арте отменённого «Чужого 5» Нила Бломкампа 25Эмбер Хёрд показала, как готовится к съёмкам «Аквамена 2» 13Постеры с красотками из экшена с ниндзя «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз» 8В сеть выложили кадры со съёмок эпического фэнтези «Подземелье драконов» 29«Аватар» выйдет в 2022 году! Вот вам настоящий трейлер

Далее на КГ

0
Трагикомедия «Игрушка для взрослых» получила второй сезон
 0
Трилогия ужасов Netflix начинается с трейлера фильма «Улица страха. Часть 1: 1994»
 2
Братья помирились: Дженсен Эклс и Джаред Падалеки прокомментировали приквел «Сверхъествественного», куда забыли позвать одного из них
 2
Боевая Мишель Родригес в полной экипировке на закадровых фото «Подземелья драконов»
 1
Кто стучится в сеть моя? Видишь, дома нет никто!
 3
Юная Наташа Романофф учится держать в руках ствол в свежем тизере «Чёрной вдовы»
 0
В «Трансформерах 7» будет парочка Оптимусов — одного озвучит Рон Перлман
 1
Санту заказывали? Дуэйн Джонсон покажет, каким должно быть рождественское кино
 6
После второго сезона «Бэтвумен» из сериала выбыл Дюгрей Скотт
 0
КГ играет: Oni
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Круэлла - Обзор фильма
 
Новые сериалы 7–13 июня: «Локи», «Люпен» и другие премьеры недели
 
Джаред Падалеки «раздавлен» новостями о приквеле «Сверхъестественного»
 
Посмотреть и прослезиться — первый взгляд на перезапуск «Чипа и Дейла» от Disney+
 
Кино Покусились на святое: новый отрывок из «Чёрной вдовы» высмеивает фирменную позу Наташи Романофф
 
Однорогая Леди Локи на свежем персонажном постере сериала «Локи»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в июне

30 СрНоль кадров в секунду

Выйдут в июле

4 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
7Телеовощи – 398: Проститутка Шрёдингера
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 468: «Лука» от Pixar и «Телохранитель жены киллера»
 
3Ноль кадров в секунду – 374.1: После E3 2021
 
14ЕВА – 430: Без сонибоев
 
2Телеовощи – 397: Герои таким не занимаются
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru