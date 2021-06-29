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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Драмеди «Половое воспитание» показала кадры третьего сезона

Официальный твиттер-аккаунт Netflix опубликовал подборку первых кадров из третьего сезона многосерийной комедийной драмы «Половое воспитание» и заодно объявил дату выхода продолжения — третий сезон появится на стриминговом сервисе 17 сентября.

Кадры из сериала «Половое воспитание» Кадры из сериала «Половое воспитание»

Сериал продолжит рассказывать о жизни юных геев, лесбиянок и прочих учеников одной из британских школ, где главный герой Отис (Эйса Баттерфилд) вместе с подругой Мэв (Эмма Маккей) и лучшим другом Эриком (Нкути Гатва) некогда организовал платные консультации для сверстников, чтобы помочь им разобраться в себе и в своих отношениях.

Кадры из сериала «Половое воспитание» Кадры из сериала «Половое воспитание»

В сериале также снимаются Джиллиан Андерсон, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Эйми Лу Вуд, Таня Рейнольдс, Микаэл Персбрандт, Патриция Эллисон, Крис Дженкс и другие. Создателем и сценаристом проекта выступает Лори Нанн, а производством руководит Eleven Film.

Теги
КадрыГалереяПоловое воспитаниеNetflix
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