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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Хорошие девочки» закрыты после четвёртого сезона

Руководство телеканала NBC лихо режет один сериал за другим. После «Обломков», «Манифеста» и «Необыкновенного плейлиста Зои» настал черёд «Хороших девочек», окончательно и бесповоротно закрытых на четвёртом сезоне.

Криминальная драмеди рейтинговыми рекордами похвалиться не могла, но хорошо добирала за счёт отложенных просмотров и пользовалась успехом у подписчиков Netflix. До сих пор это помогало сериалу удержаться на плаву. Основной актёрский состав уже отреагировал на новости о закрытии горестными сообщениями, но ничего не попишешь — стриминговый сервис не изъявил желания спасать «Хороших девочек».

История о трёх подругах с финансовыми проблемами началась с ограбления местного супермаркета, приведшего к уйме неприятных, опасных, будоражащих кровь последствий. Стремление разбогатеть побудило героинь с головой окунуться в мир криминала. Главные роли в сериале Дженны Бэнс («Отчаянные домохозяйки») сыграли Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана и Мэттью Лиллард.

Теги
Хорошие девочки
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