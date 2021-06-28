«Хорошие девочки» закрыты после четвёртого сезона

Руководство телеканала NBC лихо режет один сериал за другим. После «Обломков», «Манифеста» и «Необыкновенного плейлиста Зои» настал черёд «Хороших девочек», окончательно и бесповоротно закрытых на четвёртом сезоне.

Криминальная драмеди рейтинговыми рекордами похвалиться не могла, но хорошо добирала за счёт отложенных просмотров и пользовалась успехом у подписчиков Netflix. До сих пор это помогало сериалу удержаться на плаву. Основной актёрский состав уже отреагировал на новости о закрытии горестными сообщениями, но ничего не попишешь — стриминговый сервис не изъявил желания спасать «Хороших девочек».

История о трёх подругах с финансовыми проблемами началась с ограбления местного супермаркета, приведшего к уйме неприятных, опасных, будоражащих кровь последствий. Стремление разбогатеть побудило героинь с головой окунуться в мир криминала. Главные роли в сериале Дженны Бэнс («Отчаянные домохозяйки») сыграли Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана и Мэттью Лиллард.