Шоураннер экранизации Halo уходит после первого сезона

Портал Variety сообщает, что многосерийный боевик по культовой игре Halo лишился шоураннера — Стивен Кэйн («Последний корабль»), правда, доведёт до ума первый сезон, а после окончания постпродакшена покинет проект. Инсайдеры сообщают, что Кэйн, почти два года пробывший на производстве в Будапеште, засобирался домой в Штаты по личным причинам.

Стивен Кэйн заступил на пост шоураннера сериала позапрошлой весной, когда прежний рулевой проекта Кайл Киллен решил отказаться от этих обязанностей, сосредоточившись на сценарии. Если сериал получит продление, то вторым сезоном займётся новый человек.

Футуристический экшен рассказывает о далёком будущем, где люди постепенно проигрывают в войне с союзом инопланетных рас. Последней надеждой на выживание становится программа по созданию сверхлюдей-спартанцев, которые могут переломить ход войны. Один из таких бойцов — Мастер Чиф в исполнении Пабло Шрайбера.