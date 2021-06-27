 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Харли Квинн, Миротворец и остальная суперзлодейская компания на свежих кадрах «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна «Мои девушки» — полноценный трейлер романтической комедии про необычные отношения парня и нескольких девушек Юэн Макгрегор и Индира Варма за кадром сериала «Оби-Ван Кеноби» (фото) Александра Даддарио празднует медовый месяц в трейлере мини-сериала HBO «Белый лотос» Бесконечность: Пересказ фильма
3
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
370
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннер экранизации Halo уходит после первого сезона

Портал Variety сообщает, что многосерийный боевик по культовой игре Halo лишился шоураннера — Стивен Кэйн («Последний корабль»), правда, доведёт до ума первый сезон, а после окончания постпродакшена покинет проект. Инсайдеры сообщают, что Кэйн, почти два года пробывший на производстве в Будапеште, засобирался домой в Штаты по личным причинам.

Стивен Кэйн заступил на пост шоураннера сериала позапрошлой весной, когда прежний рулевой проекта Кайл Киллен решил отказаться от этих обязанностей, сосредоточившись на сценарии. Если сериал получит продление, то вторым сезоном займётся новый человек.

Футуристический экшен рассказывает о далёком будущем, где люди постепенно проигрывают в войне с союзом инопланетных рас. Последней надеждой на выживание становится программа по созданию сверхлюдей-спартанцев, которые могут переломить ход войны. Один из таких бойцов — Мастер Чиф в исполнении Пабло Шрайбера.

Теги
Halo
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

1Охотник на китов Колин Фаррелл на свежих кадрах триллера «Северные воды» 12Из «Чёрного списка» вслед за главной актрисой ушёл создатель сериала 30«Интервью с вампиром» Энн Райс получит-таки многосерийную экранизацию

Тоже интересно

41В чём сила? Первый тизер фильма «Брат 3» 25Эмбер Хёрд показала, как готовится к съёмкам «Аквамена 2» 44Странная и смешная — первые отзывы на «Матрицу 4» не внушают оптимизма 9Однорогая Леди Локи на свежем персонажном постере сериала «Локи» 13«Ковбой Бибоп» обзавёлся датой выхода и автором оригинального саундтрека

Далее на КГ

0
Назад в кино: «Доктор Стрейнджлав» (Dr. Strangelove, 1964)
 1
Охотник на китов Колин Фаррелл на свежих кадрах триллера «Северные воды»
 0
Новые фильмы 28 июня — 4 июля 2021 года: «Судная ночь навсегда», «Война будущего» и другие новинки кино
 3
Культ семьи восторжествовал: «Форсаж 9» с рекордами открылся в домашнем прокате
 5
Телеовощи. Выпуск 398: Проститутка Шрёдингера
 0
Новые сериалы 28 июня — 4 июля: «Том и Джерри»
 0
Бесконечность: Пересказ фильма
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 июня
 1
Ретроспектива: God of War
 0
Первый сезон Halo Infinite посвятят лучшей игре серии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Orcs Must Die! 3 спешит в Steam и на консоли
 
КиноИгры «Аватар» выйдет в 2022 году! Вот вам настоящий трейлер
 
Игры Авторы Overwatch переобулись — в игре появится кроссплей
 
Кино Встречайте новую Женщину-паука Иссу Рэй
 
Кино Джон Бойега кинул Netflix — актёр сорвал съёмки и без предупреждения покинул проект
 
Цири в лесу — вышел тизер второго сезона «Ведьмака»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в июне

28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт21:45ЕВА (трансляция)
30 СрНоль кадров в секунду

Выйдут в июле

4 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
5Телеовощи – 398: Проститутка Шрёдингера
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 468: «Лука» от Pixar и «Телохранитель жены киллера»
 
3Ноль кадров в секунду – 374.1: После E3 2021
 
13ЕВА – 430: Без сонибоев
 
2Телеовощи – 397: Герои таким не занимаются
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru