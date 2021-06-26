Из «Чёрного списка» вслед за главной актрисой ушёл создатель сериала

Психологический триллер «Чёрный список», продлённый в начале года на девятый сезон, переживает очередную потерю. На прошлой неделе выяснилось, что из повествования после восьмого сезона выбывает исполнительница главной женской роли Меган Бун, а на днях о своём уходе объявил и создатель сериала Джон Бокенкамп.

Главный сценарист проекта сообщил новость в «Твиттере», адресовав своё послание преданным фанатам «Чёрного списка», которых сердечно поблагодарил за всё. По словам Бокенкампа, самое время двигаться дальше, создавать новые истории, а за судьбой детища он теперь с удовольствием будет наблюдать в качестве поклонника истории.

Второй шоураннер проекта Джон Эйзендрат остаётся на своём посту и продолжит работать над сюжетом. За производство многосерийного ветерана NBC всё так же отвечают Sony Pictures TV, Davis Entertainment и Universal Television.