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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Из «Чёрного списка» вслед за главной актрисой ушёл создатель сериала

Психологический триллер «Чёрный список», продлённый в начале года на девятый сезон, переживает очередную потерю. На прошлой неделе выяснилось, что из повествования после восьмого сезона выбывает исполнительница главной женской роли Меган Бун, а на днях о своём уходе объявил и создатель сериала Джон Бокенкамп.

Главный сценарист проекта сообщил новость в «Твиттере», адресовав своё послание преданным фанатам «Чёрного списка», которых сердечно поблагодарил за всё. По словам Бокенкампа, самое время двигаться дальше, создавать новые истории, а за судьбой детища он теперь с удовольствием будет наблюдать в качестве поклонника истории.

Второй шоураннер проекта Джон Эйзендрат остаётся на своём посту и продолжит работать над сюжетом. За производство многосерийного ветерана NBC всё так же отвечают Sony Pictures TV, Davis Entertainment и Universal Television.

Теги
Чёрный список
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