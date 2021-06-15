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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Манифест» закрыт на третьем сезоне

Телеканал NBC решил отказаться от продления фантастической драмы «Манифест» и закрыл её на третьем сезоне, невзирая на то что сериал очень неплохо чувствует себя на стриминге, последние три дня возглавляя список самых просматриваемых сериалов на Netflix в США. Какова причина закрытия, не сообщается.

Джефф Рэйк — создатель истории о таинственно исчезнувшем и столь же таинственно вернувшемся из небытия пассажирском авиалайнере — написал о закрытии в своём твиттере, подосадовав, что сериал завершился клиффхэнгером, оставив зрителей лишь гадать о концовке. И всё-таки Рэйк надеется, что сериал отыщет себе новый дом и подарит поклонникам концовку, которую они заслужили.

Примечательно, что в своё время проект продали каналу NBC с уже расписанным на шесть сезонов планом. Продюсирующая сериал Warner Bros. TV постарается отыскать ему новую платформу вещания. Возможно, далеко ходить не придётся, и на приобретение согласится обладающий стриминговыми правами на «Манифест» Netflix.

Теги
МанифестNBC
Комментарии (2)

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