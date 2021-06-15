Из третьего сезона «Харли Квинн» убрали сцену орального секса Женщины-кошки и Бэтмена

Современная развлекательная индустрия, вовсю продвигающая раскрепощение и свободу от всего, кое-где по-прежнему стыдливо топчется на месте, особенно когда разговор заходит о прибыли. Один из соавторов анимационного сериала «Харли Квинн» Джастин Халперн рассказал, как руководство DC Entertainment потребовало от них убрать из сценария грядущего третьего сезона момент, который в целом без проблем вписывался в жёсткий рейтинг R, которым славится проект, но не вписывался в экономические планы студии.

Оказывается, в третьем сезоне зрителям собирались показать сцену, где Бэтмен орально ублажает Женщину-кошку. Студийные боссы потребовали избавиться от эдакого непотребства, выдвинув железные аргументы.

В DC нам сказали: «Этого делать нельзя. Ни в коем случае. Герои таким не занимаются». Тогда мы поинтересовались: «Так, по-вашему, супергерои — эгоистичные любовники?» А они нам: «Нет, дело в том, что мы продаём игрушки, фигурки этих самых супергероев. Сложно продать игрушку Бэтмена, если всем известно, что он кого-то орально удовлетворяет». Джастин Халперн, не нашёл контраргумента

Теперь вы в курсе, что та самая черта, за которую студийные боссы пока никак не готовы заступить, пролегает ниже женского пупка. Оная заповедная область никак не должна соприкасаться с лицом какого бы то ни было супергероя DC. Ведь после этого вы никогда не сможете взглянуть в глаза его фигурке, если когда-либо вообще отважитесь таковую приобрести.