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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Фантастическая драма «Обломки» осталась без продления

Телеканал NBC решил не продлевать сериал «Обломки» на второй сезон, попрощавшись с многосерийной фантастической драмой на первом. Вышедший 24 мая эпизод стал финальным для сериала. Причина тривиальна: проект не cмог похвастаться солидными рейтингами. В среднем каждая серия собирала у экранов менее 5 млн зрителей при рейтинговом показателе 0,7 в ключевой демографической категории «18–49 лет».

Сериал рассказывал о совместных расследованиях агента ЦРУ Брайана Беневенти (Джонатан Такер) и агента MI6 Финолы Джонс (Риэнн Стил), связанных с многочисленными обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на человечество.

Главным сценаристом проекта числился Дж. Х. Уаймен («Грань», «Почти человек»); он же числится исполнительным продюсером наряду с Джейсоном Хоффсом («Грань будущего»). Производством заведует Legendary Television.

Теги
Обломки
Комментарии (8)

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