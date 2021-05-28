Фантастическая драма «Обломки» осталась без продления

Телеканал NBC решил не продлевать сериал «Обломки» на второй сезон, попрощавшись с многосерийной фантастической драмой на первом. Вышедший 24 мая эпизод стал финальным для сериала. Причина тривиальна: проект не cмог похвастаться солидными рейтингами. В среднем каждая серия собирала у экранов менее 5 млн зрителей при рейтинговом показателе 0,7 в ключевой демографической категории «18–49 лет».

Сериал рассказывал о совместных расследованиях агента ЦРУ Брайана Беневенти (Джонатан Такер) и агента MI6 Финолы Джонс (Риэнн Стил), связанных с многочисленными обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на человечество.

Главным сценаристом проекта числился Дж. Х. Уаймен («Грань», «Почти человек»); он же числится исполнительным продюсером наряду с Джейсоном Хоффсом («Грань будущего»). Производством заведует Legendary Television.