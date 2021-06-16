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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Девятый сезон «Чёрного списка» обойдётся без Элизабет Кин — Меган Бун уходит из сериала после восьмого сезона

В начале года телеканал NBC оформил продление своему ветерану — остросюжетной драме «Чёрный Список» с Меган Бун и Джеймсом Спейдером. Проект официально обзавёлся девятым сезоном, куда, предполагалось, вернутся исполнители главных ролей. Сегодня выяснилось, что вернутся не все. По информации портала Deadline, Меган Бун покидает сериал, и в девятом сезоне её героиня уже не появится.

NBC пока никак не комментирует уход исполнительницы главной женской роли, но Deadline сообщает, что актриса заранее уведомила продюсеров о своём уходе, поэтому её персонаж не пропадёт из сюжета просто так. Заключительная серия восьмого сезона входит 23 июня и наверняка прольёт свет на судьбу Элизабет Кин.

Предполагается, что Спейдер, а также Диего Клаттенхофф и Гарри Ленникс вернутся к своим ролям в продолжении сериала, производством которого заведуют Sony Pictures TV, Davis Entertainment и Universal Television.

Теги
Чёрный списокNBC
Комментарии (7)

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