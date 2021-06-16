Трейлер анимационного эпика Гильермо дель Торо «Охотники на троллей: Восстание титанов» обещает великую битву за Аркадию

Настало время решающего сражения. Стриминговый сервис Netflix опубликовал зрелищный трейлер анимационного экшена «Охотники на троллей: Восстание титанов», который объединит и завершит сюжетные линии трёх многосерийных проектов по вселенной Гильермо дель Торо «Истории Аркадии». Премьера полнометражного эпика состоится 21 июля.

В фильме персонажи мультсериалов «Охотники на троллей», «Трое с небес» и «Волшебники» объединятся против общей угрозы во имя спасения Аркадии — городка, лежащего на пересечении волшебных миров. Героям предстоит завершающая битва с могущественным Тайным орденом за власть над магией.

Дублированный трейлер: