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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Полнометражный фильм «Охотники на троллей: Восстание титанов» объединит всех героев Аркадии — первый тизер

Мультсериальная вселенная Гильермо дель Торо «Истории Аркадии» подходит к своему концу. Уже этим летом анимационный фильм «Охотники на троллей: Восстание титанов» объединит всех её героев, чтобы те, наконец, покончили с бесконечным наплывом злодеев в мир людей.

Начавшийся с трёх сезонов «Охотников на троллей» проект моментально расположил к себе зрителей. Он был по-своему взрослым, показывая силу героизма и самопожертвования, но не терял и детского задора, развлекая юмором. Сериал рассказывает о том, как обычный мальчик Джим получил древний магический артефакт, превращающий его в охотника на троллей — того, кто должен защищать мир людей и тайный мир добрых троллей от вторжения сил чудовищного тролля Гунмара.

Последующие за этим «Трое с небес» уже не могли похвастаться ориентацией на взрослую аудиторию. Это была банальная история про бежавших во время военного переворота инопланетянах королевских кровей. Попав на Землю, они должны были не только укрываться от вражеских глаз под личиной человеческих особей, но и всячески адаптироваться, открывая для себя особенности людского общества.

Закончился проект одним сезоном сериала «Волшебники», в котором некоторые из героев, балансируя между настоящим и прошлым, должны были остановить орден древних магов, пытавшихся уничтожить мир. Сериал получился очень слабым — вместо логичной и последовательной истории, авторы будто пытались запихнуть два-три потенциальных сезона в несколько серий. Да и концовки у «Волшебников» не было.

Вместо неё на экраны спешит полнометражный мультфильм, который объединит персонажей всех трёх проектов как равнозначных героев и завершит историю Аркадии. Авторы, по всей видимости, и сами понимают, что с инопланетянами и магами вышло так себе, поэтому в качестве основного названия выбрали «Охотников на троллей».

Выйдет «Охотники на троллей: Восстание титанов» на Netflix 21 июля.

А пока ловите тизер:

И на русском:

Теги
ДатыВидеоОхотники на троллей: Восстание титановТрое с небес: Сказки АркадииВолшебникиОхотники на троллейDreamworksАнимация
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