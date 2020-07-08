Анимационное фэнтези «Волшебники» от Гильермо Дель Торо получило дату выхода

Многосерийная анимационная трилогия Гильермо Дель Торо «Сказки Аркадии» наконец-то обретает завершённый вид с выходом третьего анимационного фэнтези под названием «Волшебники».

Совместный проект Netflix и DreamWorks Animation, анонсированный в 2017 году, уже представил на суд зрителей мультсериалы «Охотники на троллей» и «Трое внизу». А «Волшебники», чья премьера состоится 7 августа, объединят события анимационной вселенной.

Будущую премьеру можно оценить по первым кадрам:

Пути обитателей подземного королевства троллей, юных пришельцев и волшебников неизбежно пересекутся, потому что все они так или иначе связаны с Аркадией. Третий сериал поведает о кульминационном моменте — эпической битве за власть над магией, которая решит судьбу трёх миров.

Постер с датой: