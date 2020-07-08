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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Анимационное фэнтези «Волшебники» от Гильермо Дель Торо получило дату выхода

Многосерийная анимационная трилогия Гильермо Дель Торо «Сказки Аркадии» наконец-то обретает завершённый вид с выходом третьего анимационного фэнтези под названием «Волшебники».

Совместный проект Netflix и DreamWorks Animation, анонсированный в 2017 году, уже представил на суд зрителей мультсериалы «Охотники на троллей» и «Трое внизу». А «Волшебники», чья премьера состоится 7 августа, объединят события анимационной вселенной.

Будущую премьеру можно оценить по первым кадрам:

Кадры из сериала «Волшебники» Кадры из сериала «Волшебники» Кадры из сериала «Волшебники» Кадры из сериала «Волшебники» Кадры из сериала «Волшебники» Кадры из сериала «Волшебники»

Пути обитателей подземного королевства троллей, юных пришельцев и волшебников неизбежно пересекутся, потому что все они так или иначе связаны с Аркадией. Третий сериал поведает о кульминационном моменте — эпической битве за власть над магией, которая решит судьбу трёх миров.

Постер с датой:

Постеры сериала «Волшебники»
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