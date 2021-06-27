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Первый полноценный и слегка утёкший трейлер Starfield Чужие здесь не ходят: стала известна дата релиза Aliens: Fireteam Студия MGM стала главной в мире по кискам. Также в триллере Зои Кравиц сыграет Наоми Аки Звезда «Форсажа 9» Джордана Брюстер вспоминает кошмарные дни, когда её просили сбросить лишний вес для роли Открыт предзаказ на русскую версию настолки «Ведьмак: Старый мир»
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 июня

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