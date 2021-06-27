Охотник на китов Колин Фаррелл на свежих кадрах триллера «Северные воды»

Телеканал BBC Two опубликовал свежую подборку кадров из многосерийного триллера «Северные воды» с Колином Фарреллом и Джеком О'Коннелом в главных ролях. Помимо освежающих морозных кадров мини-сериал обзавёлся датой выхода на потоковом сервисе AMC+ — премьера состоится 15 июля.

События экранизации одноимённого романа Иэна Макгуайра разворачиваются в конце 1850-х годов. Опальный военный хирург Патрик Самнер (О’Коннелл) нанимается судовым врачом в арктическую китобойную экспедицию, где знакомится с безжалостным гарпунёром Генри Драксом (Фаррелл). Так, в поисках искупления Самнер отправляется в злополучное путешествие в компании смертельно опасного психопата.

В постановке также снимаются Стивен Грэм, Том Кортни, Питер Муллан, Сэм Спруэлл и другие. Сценаристом и режиссёром значится Эндрю Хэй («ОА»). За производство отвечают See-Saw Films и Rhombus Media.