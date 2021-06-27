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Охотник на китов Колин Фаррелл на свежих кадрах триллера «Северные воды»

Телеканал BBC Two опубликовал свежую подборку кадров из многосерийного триллера «Северные воды» с Колином Фарреллом и Джеком О'Коннелом в главных ролях. Помимо освежающих морозных кадров мини-сериал обзавёлся датой выхода на потоковом сервисе AMC+ — премьера состоится 15 июля.

Кадры из сериала «Северные воды» Кадры из сериала «Северные воды» Кадры из сериала «Северные воды» Кадры из сериала «Северные воды»

События экранизации одноимённого романа Иэна Макгуайра разворачиваются в конце 1850-х годов. Опальный военный хирург Патрик Самнер (О’Коннелл) нанимается судовым врачом в арктическую китобойную экспедицию, где знакомится с безжалостным гарпунёром Генри Драксом (Фаррелл). Так, в поисках искупления Самнер отправляется в злополучное путешествие в компании смертельно опасного психопата.

Кадры из сериала «Северные воды» Кадры из сериала «Северные воды» Кадры из сериала «Северные воды»

В постановке также снимаются Стивен Грэм, Том Кортни, Питер Муллан, Сэм Спруэлл и другие. Сценаристом и режиссёром значится Эндрю Хэй («ОА»). За производство отвечают See-Saw Films и Rhombus Media.

Теги
КадрыГалереяСеверные воды
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