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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ева Грин и Венсан Кассель сыграют страстных любовников в шпионском триллере для Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ одобрил съёмки многосерийного триллера «Связь» (Liaison) с Евой Грин и Венсаном Касселем в главных ролях. Помимо впечатляющего главного актёрского дуэта обещают обилие экшена и сложный, многослойный сюжет.

Современная остросюжетная драма, разворачивающаяся в мире большой политики и международного шпионажа, расскажет, как ошибки прошлого грозят гибелью будущему. Это история о том, как интриги внешнего мира противостоят страстной и крепкой любви главных героев.

Режиссирует Стивен Хопкинс («24 часа») по сценарию создательницы сериала Виржини Брак. В актёрском составе также значатся Питер Маллан. Жерар Ланвен, Станислас Мерхар, Дэниэл Фрэнсис и другие. Съёмки сериала уже начались, но о дате премьеры пока не сообщается.

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