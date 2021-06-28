Ева Грин и Венсан Кассель сыграют страстных любовников в шпионском триллере для Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ одобрил съёмки многосерийного триллера «Связь» (Liaison) с Евой Грин и Венсаном Касселем в главных ролях. Помимо впечатляющего главного актёрского дуэта обещают обилие экшена и сложный, многослойный сюжет.

Современная остросюжетная драма, разворачивающаяся в мире большой политики и международного шпионажа, расскажет, как ошибки прошлого грозят гибелью будущему. Это история о том, как интриги внешнего мира противостоят страстной и крепкой любви главных героев.

Режиссирует Стивен Хопкинс («24 часа») по сценарию создательницы сериала Виржини Брак. В актёрском составе также значатся Питер Маллан. Жерар Ланвен, Станислас Мерхар, Дэниэл Фрэнсис и другие. Съёмки сериала уже начались, но о дате премьеры пока не сообщается.