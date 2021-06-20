Телеовощи. Выпуск 397: Герои таким не занимаются

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарности и болтовня
|08:19 —
|Обсуждение новостей
|01:05:26 —
|«Локи» — 1x02
|01:22:39 —
|«Мифический квест» — 2x07
|01:33:34 —
|«Люцифер» — 5x09—16 (финал сезона)
|01:57:56 —
|«Хильда» — 2x08
|02:07:07 —
|«Бесконечный поезд» — 3x06
|02:15:39 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 1x07
|02:22:08 —
|«Инсталайф» — 1x01
|02:35:48 —
|«Тьма» — 3x08 (финал сериала, впечатления Льва)
|02:50:06 —
|«День рождения Буржуя» — 1x01 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:08:51 —
|«Вавилон 5» — 5x11 (впечатления Юрия)
|03:16:25 —
|«Футурама» — 3x02 (впечатления Ларисы)
|03:28:52 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x15 (впечатления Юрия и Льва)
|03:42:37 —
|Благодарим наших спонсоров
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