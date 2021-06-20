Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 июня

Из третьего сезона «Харли Квинн» убрали сцену орального секса Женщины-кошки и Бэтмена. Потому что супергерои таким не занимаются.

«Том и Джерри» возвращаются — HBO Max показал трейлер сериала о героях нашего детства. Продолжение окрестили «Том и Джерри в Нью-Йорке».

Кью возвращается в свежем тизере второго сезона «Звёздного пути: Пикара». Новые эпизоды покажут в следующем году.

Девятый сезон «Чёрного списка» обойдётся без Элизабет Кин — Меган Бун уходит из сериала после восьмого сезона. Причины этого решения не оглашаются.

Эмилия Кларк понимает фанатов «Игры престолов», разозлённых финалом Дейенерис Таргариен. Но поделать с судьбой своей героини ничего не может.

Энтони Маки просит не связывать «чистую и прекрасную гомосексуальность» с Баки и Сэмом в «Соколе и Зимнем солдате». Они ведь просто братаны, которые любят друг друга.

Приквел «Красавицы и Чудовища» о Гастоне и Лефу официально одобрен. И добавил в свой актёрский состав Бриану Миддлтон.

Завершились съёмки второго сезона комедии «Год культуры» с Фёдором Бондарчуком. Возвращаемся в Верхнеямск в следующем году.