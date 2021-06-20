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Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 июня

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21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт21:45ЕВА (трансляция)
23 СрНоль кадров в секунду
27 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

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