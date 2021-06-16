 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Круэлла - Обзор фильма Цири в лесу — вышел тизер второго сезона «Ведьмака» Crunchyroll выпустил трейлер оригинального аниме «Фена: Пиратская принцесса» с русскими субтитрами Война на уничтожение человечества — это весело: Крис Пратт балагурит на площадке фильма «Война будущего» От отцов Shin Megami Tensei: на Западе издадут новую тактическую jRPG Monark
1
СЕРИАЛЫ
242
 
Прямая ссылка на новость:

Кью возвращается в свежем тизере второго сезона «Звёздного пути: Пикара»

Заматеревший Кью в исполнении Джона Де Лэнси возвращается в жизнь главного героя. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал новый тизер второго сезона приключенческой фантастики «Звёздный путь: Пикар» с Патриком Стюартом. У продолжения пока нет точной даты выхода, но известно, что сериал вернётся на краны не раньше следующего года.

В сериале также снимаются Элисон Пилл, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора, Джери Райан, Орла Брэйди и Брент Спинер. Шоураннером выступает Майкл Шейбон («Джон Картер»).

И постер второго сезона:

Постеры сериала «Звёздный путь: Пикар»
Теги
ВидеоЗвёздный путь: Пикар
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

10Тизер второго сезона «Звёздного пути: Пикара» обещает возвращение могущественного Кью 1Майкл Эмерсон нагнетает жути в тизере второго сезона мистического триллера «Зло» 20«Бесконечность» с Марком Уолбергом — плохие спецэффекты, большие сюжетные дыры и никудышная динамика

Тоже интересно

4«Хозяин морей» отправляется в новое плавание — старики Кроу и Беттани остаются на суше 0Crunchyroll выпустил трейлер оригинального аниме «Фена: Пиратская принцесса» с русскими субтитрами 8Сборник ремастеров трилогии Crysis спешит сжигать видеокарты 2Первый полноценный и слегка утёкший трейлер Starfield 8В сеть выложили кадры со съёмок эпического фэнтези «Подземелье драконов»

Далее на КГ

0
Crunchyroll выпустил трейлер оригинального аниме «Фена: Пиратская принцесса» с русскими субтитрами
 0
КГ играет: Демо Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin и No More Heroes 2, часть 3
 0
Юэн Макгрегор сыграет одержимого альпиниста в приключенческом триллере «Эверест»
 3
Ремейк Demon's Souls отправляется на PS4 с почти всеми новыми играми Sony
 4
Даг Лайман хотел снимать свой космический эпик вместе с «Роскосмосом»
 2
Трейлер второго сезона «Старгёрл» показал дочь первого Зелёного Фонаря
 2
В Москве стартовали съёмки второго сезона «Беспринципных»
 19
Джордана Брюстер хочет собрать всех женщин «Форсажа» в собственном спин-оффе
 1
Сюжет стоимостью в $ 20 миллионов: Кристен Белл — королева подпольного мира фальшивых купонов
 13
«Форсаж 10» и «Форсаж 11» оставят следы на всех континентах (о которых знает Тайриз Гибсон)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино В актёрском составе «Матрицы 4» оказалась Кристина Риччи
 
Кино Первый спин-офф киносерии «Тихое место» выйдет в марте 2023 года
 
Кино Рипли, Хикс и новый андроид на свежем концепт-арте отменённого «Чужого 5» Нила Бломкампа
 
Кино Покусились на святое: новый отрывок из «Чёрной вдовы» высмеивает фирменную позу Наташи Романофф
 
«Ковбой Бибоп» обзавёлся датой выхода и автором оригинального саундтрека
 
Аниме Тираж тёмного фэнтези «Берсерк» превысил 50 млн копий
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в июне

20 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт21:45ЕВА (трансляция)
23 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru