Кью возвращается в свежем тизере второго сезона «Звёздного пути: Пикара»

Заматеревший Кью в исполнении Джона Де Лэнси возвращается в жизнь главного героя. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал новый тизер второго сезона приключенческой фантастики «Звёздный путь: Пикар» с Патриком Стюартом. У продолжения пока нет точной даты выхода, но известно, что сериал вернётся на краны не раньше следующего года.

В сериале также снимаются Элисон Пилл, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора, Джери Райан, Орла Брэйди и Брент Спинер. Шоураннером выступает Майкл Шейбон («Джон Картер»).



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И постер второго сезона: