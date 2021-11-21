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Технофэнтези «Аркейн» официально продлено на второй сезон

Компания Riot Games и стриминговый сервис Netflix продолжат своё плодотворное сотрудничество — анимационное технофэнтези «Аркейн» официально продлено на второй сезон. И ничего удивительного — критики и зрители в полном восторге от сериала и называют его одним из лучших экранных проектов в истории адаптаций видеоигр.

Официальный аккаунт анимационного экшена опубликовал видеоанонс продолжения. И видео сообщает, что второй сезон уже в производстве.

События фэнтези по вселенной League of Legends разворачиваются на границе неразрывно связанных, но с некоторых пор враждующих друг с другом городов: неблагополучного Зауна и утопающего в роскоши Пилтовера. Хрупкое равновесие между ними нарушило изобретение хекстека — технологии, с помощью которой любой может контролировать магическую энергию.

Теги
АнонсыВидеоАркейнNetflix
Комментарии (8)

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Источник фотографий: Depositphotos

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