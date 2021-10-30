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Ансамблевый постер сериала «Аркейн» собрал вместе главных героев фэнтези

За неделю до релиза в сети появился основной постер многосерийного анимационного фэнтези «Аркейн» по знаменитой игре League of Legends. Плакат в горизонтальном и вертикальном форматах объединил всех основных персонажей истории, с которыми зрители как следует познакомятся уже 6 ноября, когда на Netflix выйдут первые три серии девятисерийного проекта.

Постеры сериала «Аркейн»

Дебютная часть первого сезона расскажет о детстве и юных годах сестёр Вай и Джинкс. События разворачиваются на границе неразрывно связанными друг с другом городов: неблагополучного Зауна и утопающего в роскоши Пилтовера. Хрупкое равновесие между ними нарушает изобретение хекстека — технологии, с помощью которой любой может контролировать магическую энергию.

Постеры сериала «Аркейн»
Теги
ПостерыГалереяАркейнNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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