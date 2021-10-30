Главные герои первого сезона на персонажных постерах «Колеса времени»

Как не остановить колесо времени, так не остановить рекламную кампанию потокового сервиса Amazon, энергично промоутирующего своё многосерийное эпическое фэнтези по серии романов Роберта Джордана. В сети появилась подборка персонажных постеров, посвящённых главным действующим лицам первого сезона «Колеса времени».

Трёхсерийная премьера экранизации запланирована на 19 ноября. Оставшиеся эпизоды будут выходить еженедельно, последняя серия выйдет 24 декабря. Меж тем второй сезон уже снимают.

В основном актёрском составе первого сезона значатся Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак и Софи Оконедо. За проект отвечает шоураннер Рейф Джадкинс.