«Лондонград»: Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного агента ФСБ Литвиненко в клюкве от HBO

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко внезапно стал объектом пристального внимания западных русофобов киноделов. Чуть раньше стало известно о сериале с Дэвидом Теннантом, теперь же свой ответ готовит подаривший миру «Чернобыль» канал HBO, который заполучил на главную роль Бенедикта Камбербэтча («Доктор Стрэндж», «Шерлок»).

В основу мини-сериала «Лондоград» ляжет книга Алана Коуэлла «Последний шпион» (The Terminal Spy). Он расскажет об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году. За сценарий отвечает Дэвид Скарпа («Человек в высоком замке»).

В режиссёрском кресле Брайан Фогель, который выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Камбербэтчем и Скарпой. О дате выхода новой отборной клюквы пока ничего не известно.