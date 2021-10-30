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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Лондонград»: Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного агента ФСБ Литвиненко в клюкве от HBO

Источник: Lionsgate

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко внезапно стал объектом пристального внимания западных русофобов киноделов. Чуть раньше стало известно о сериале с Дэвидом Теннантом, теперь же свой ответ готовит подаривший миру «Чернобыль» канал HBO, который заполучил на главную роль Бенедикта Камбербэтча («Доктор Стрэндж», «Шерлок»).

В основу мини-сериала «Лондоград» ляжет книга Алана Коуэлла «Последний шпион» (The Terminal Spy). Он расскажет об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году. За сценарий отвечает Дэвид Скарпа («Человек в высоком замке»).

В режиссёрском кресле Брайан Фогель, который выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Камбербэтчем и Скарпой. О дате выхода новой отборной клюквы пока ничего не известно.

Теги
Лондоград
Комментарии (13)

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Источник фотографий: Depositphotos

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