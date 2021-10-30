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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Чёрной пантеры» получит то, что заслуживает — собственный спин-офф на Disney+

Источник: Disney / Marvel Studios

«Чёрные пантеры» продолжают расширять своё присутствие на Disney+. Сначала одна из них, чьё имя и фамилию никто не вспомнит, засветилась в сериале «Сокол и Зимний солдат», теперь же, другая, Окойе в исполнении Данай Гуриры («Ходячие мертвецы»), может получить собственный многосерийный спин-офф.

Информация исходит от портала The GWW и пока никак не подтверждена. Однако ещё в мае стало известно, что Гурире удалось выбить новый контракт с Marvel, подразумевающий участие не только в «Чёрной пантере 2», но и в неназванном сериале Disney+ — может статься, что в её собственном.

Актриса уже успела засветиться в «Войне бесконечности» и «Мстителях: Финале».

Что до сиквела от Райана Куглера, он должен выйти 11 ноября следующего года, и помимо Гуриры там снимаются Летиша Райт, Махаэла Коэл, Доминик Торн, Мартин Фриман, Анджела Бассет, Лупита Нионго, Дэниэл Калуя, Уинстон Дьюк и Флоренс Касумба.

Теги
Чёрная ПантераЧёрная Пантера: Ваканда навеки
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