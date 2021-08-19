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Чернокожая наследница идей Тони Старка появится в «Чёрной Пантере 2» до того, как отправится в мир марвеловских сериалов

Источник: Marvel Comics

Глава Marvel Кевин Файги протянет ещё одну ниточку между киновселенной и сериальной вселенной — Рири Уильямс, центральный персонаж собственного шоу «Железное сердце», впервые засветится в фильме «Чёрная Пантера: Ваканда навеки».

По словам Кевина, Доминик Торн — исполнительница роли Рири — уже снимается в сиквеле до того, как стартует работа над сериалом.

Получается, техногений Уильямс проявит себя быстрее на больших экранах. В комиксах Рири своими силами построила высокотехнологичесие доспехи, которые очень напоминали костюм Тони Старка. Также она решает использовать своё время и изобретения на пользу обществу.

Производство продолжения «Чёрной Пантеры» уже началось — режиссирует кино Райан Куглер, постановщик первой части. Во втором фильме по понятным причинам отсутствует Т’Чалла, а главным злодеем должен стать Намор — марвеловский аналог Аквамена.

Премьера намечена на июль 2022 года.

Теги
КастингЧёрная Пантера: Ваканда навекиЖелезное сердцеMarvelКевин Файги
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Источник фотографий: Depositphotos

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