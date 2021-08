Как это было: Марк Хэмилл на съёмках второго сезона «Мандалорца» (видео)

Ещё не скоро фанаты «Звёздных войн» забудут финал второго сезона «Мандалорца», и всё благодаря этому парню. Причём Марк Хэмилл навёл шороху сразу по обе стороны экрана: по словам создателя сериала Дэйва Филони, вся съёмочная группа просто пялилась на актёра — понять их можно. Правда, в итоге Хэмилла прилично омолодили и переозвучили, но сути это не меняет.

На днях исполнитель роли Грифа Карги Карл Уэзерс, которые также выступает в качестве одного из режиссёров, проболтался, что съёмки третьего сезона «Мандалорца» начнутся уже в следующем месяце. А значит, либо Педро Паскаль к тому времени отстреляется с экранизацией The Last of Us, либо снова будут обходиться без него.

Премьеры новых эпизодов, само собой, в этом году ждать не приходится. Придётся довольствоваться спин-оффом Темуэры Моррисона «Книга Бобы Фетта».