 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Нейросеть спасла Mass Effect! Legendary Edition продаётся лучше ожиданий Мастер-класс по манипуляции от DC Встречайте героев эпического фэнтези «Колесо времени» (кадры) «Вечные» во всей красе: подробный взгляд на замену Мстителям Авторы Outriders не исключают провала игры
1
СЕРИАЛЫ
799
 
Прямая ссылка на новость:

Как это было: Марк Хэмилл на съёмках второго сезона «Мандалорца» (видео)

Ещё не скоро фанаты «Звёздных войн» забудут финал второго сезона «Мандалорца», и всё благодаря этому парню. Причём Марк Хэмилл навёл шороху сразу по обе стороны экрана: по словам создателя сериала Дэйва Филони, вся съёмочная группа просто пялилась на актёра — понять их можно. Правда, в итоге Хэмилла прилично омолодили и переозвучили, но сути это не меняет.

На днях исполнитель роли Грифа Карги Карл Уэзерс, которые также выступает в качестве одного из режиссёров, проболтался, что съёмки третьего сезона «Мандалорца» начнутся уже в следующем месяце. А значит, либо Педро Паскаль к тому времени отстреляется с экранизацией The Last of Us, либо снова будут обходиться без него.

Премьеры новых эпизодов, само собой, в этом году ждать не приходится. Придётся довольствоваться спин-оффом Темуэры Моррисона «Книга Бобы Фетта».

Теги
ВидеоМандалорец
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4После «Книги Бобы Фетта» Роберт Родригес уйдёт продюсировать сериалы на HBO и HBO Max 9Обидчики Джины Карано поплатятся: актриса получила первую роль после увольнения из «Мандалорца» 28Художника, омолодившего Люка Скайуокера лучше, чем в сериале «Мандалорец», взяли на работу в Lucasfilm 5Люк Скайуокер и его ученик Грогу на постере «Мандалорца» для Comic-Con@Home 4Люк Скайуокер на новом закадровом снимке финала второго сезона «Мандалорца»

Тоже интересно

43Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation 0Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон» 18Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3» 1Как Нил Гейман и сценарист просили Warner Bros. не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека»

Далее на КГ

1
Постапокалиптическая RPG Biomutant окупилась за первую неделю
 6
Жизнь после премьеры «Не время умирать»: продюсеры не позволят сделать из бондианы сериал на стриминге
 29
«Основание» Айзека Азимова обзавелось первым официальным трейлером
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 1
Tales of Arise получила демоверсию
 4
Чёрная Пантера готов спасать Marvel's Avengers
 4
Весь бестиарий ада в сюжетном трейлере Succubus
 1
Чувак возвращается в геймплейном тизере Postal: Brain Damaged
 1
Аура, разговоры и выборы в геймплейном трейлере Life is Strange: True Colors
 7
Сколько платят за сериалы: рекорд Роберта Дауни-младшего и скромный гонорар Генри Кавилла за «Ведьмака»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Ноль кадров в секунду – 382: Давайте пинать Шрайера
 
3ЕВА
 
 
4Телеовощи – 405: Анализировать через рот
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 475: «Отряд самоубийц», «Бендер: Начало» и смерть Бэтмена
 
11Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru