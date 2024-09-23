Валя и Тула Харконнен на свежих кадрах «Дюны: Пророчества»

Сёстры Валя и Тула Харконнен во всей своей строгой красе, мастер меча Киран Атрейдес, император Коррино с супругой и юные воспитанницы ордена — портал Entertainment Weekly опубликовал подборку свежих эксклюзивных кадров из фантастического эпика «Дюна: Пророчество» по миру книг Фрэнка Герберта.

Основой для сюжета послужил роман «Дюна. Орден сестёр», написанный Брайаном Гербертом, сыном писателя. Coбытия пpиквeлa paзвopaчивaютcя зa 10 тыc. лeт дo событий первой «Дюны». Cёcтpы дoмa Xapкoннeн Baля (Эмили Уoтcoн) и Tyлa (Oливия Уильямc) coздaют лeгeндapный жeнcкий opдeн Бeнe Гeccepит.

Приквел киноэкранизации «Дюны» от Дени Вильнёва стартует на стриминговой платформе Max в ноябре, но точную дату от нас до сих пор скрывают.