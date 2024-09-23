 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Всё, что вам нужно знать о The Casting of Frank Stone Енот превращается в девушку в первом отрывке «Хеллбоя: Проклятия Горбуна» «Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция Кит Харингтон рассказал, зачем сыграл неинтересную и проходную роль в марвеловских «Вечных» «Преступление и наказание» — дата премьеры и трейлер нового прочтения романа Достоевского
• • •
 
7
СЕРИАЛЫ
603

Валя и Тула Харконнен на свежих кадрах «Дюны: Пророчества»

Сёстры Валя и Тула Харконнен во всей своей строгой красе, мастер меча Киран Атрейдес, император Коррино с супругой и юные воспитанницы ордена — портал Entertainment Weekly опубликовал подборку свежих эксклюзивных кадров из фантастического эпика «Дюна: Пророчество» по миру книг Фрэнка Герберта.

Основой для сюжета послужил роман «Дюна. Орден сестёр», написанный Брайаном Гербертом, сыном писателя. Coбытия пpиквeлa paзвopaчивaютcя зa 10 тыc. лeт дo событий первой «Дюны». Cёcтpы дoмa Xapкoннeн Baля (Эмили Уoтcoн) и Tyлa (Oливия Уильямc) coздaют лeгeндapный жeнcкий opдeн Бeнe Гeccepит.

Приквел киноэкранизации «Дюны» от Дени Вильнёва стартует на стриминговой платформе Max в ноябре, но точную дату от нас до сих пор скрывают.

Кадры из сериала «Дюна: Пророчество» Кадры из сериала «Дюна: Пророчество» Кадры из сериала «Дюна: Пророчество» Кадры из сериала «Дюна: Пророчество» Кадры из сериала «Дюна: Пророчество»
Теги
ГалереяДюна: Пророчество
Комментарии (7)

Ещё на эту тему

17«Дюна: Пророчество» показала свой первый постер 15«Дюна: Пророчество» нагнетает драму и эпичность 11Первый тизер «Дюны: Пророчества» появился в сети

Тоже интересно

13Дьявол любит Prada и сиквелы: студия Disney работает над продолжением драмы с Энн Хэтэуэй и Эмили Блант 1Мутанты против роботов в отрывке из мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории» во вселенной «Погрома мутантов» 8Брэд Питт и Джордж Клуни получили очень приличные гонорары за экшен-комедию «Одинокие волки» 14Джуд Лоу и детишки на кадрах сериала «Звёздные войны: Опорная команда» 21Иэна Маккеллена уже позвали сыграть Гэндальфа в новых фильмах по «Властелину колец»

Далее на КГ

0
Комикс от известного журнала Penthouse окончит свой первый год на шестом выпуске
 0
Второй сезон аниме «Moй cчacтливый бpaк» получил первый тизер
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 32
Первый взгляд на «Громовержцев» в действии — вышел тизер-трейлер боевика Marvel
 6
Дензел Вашингтон и Пол Мескал разваливают империю в трейлере «Гладиатора 2»
 5
Слух: Sony предлагает режиссёру «Варвара» перезапустить «Обитель зла»
 2
Провальная экшен-комедия Дэйва Батисты «Игра киллера» скоро выйдет в цифре
 6
«Битлджус, Битлджус» отстоял лидерство в домашнем прокате
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 16–22 сентября
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 16–22 сентября
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Кровь из глаз»: первый взгляд на второй сезон «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой
 
Кино Енот превращается в девушку в первом отрывке «Хеллбоя: Проклятия Горбуна»
 
Кино «Дэдпул и Росомаха» — парочка мечты в свежем тизере
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 26 августа — 1 сентября
 
Аниме У продолжения аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире» появился второй трейлер с песней из эндинга
 
Кино «Трансформеры: Начало» бодро начали прокат — «Битлджус, Битлджус» в опасности
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 638: «Битлджус Битлджус», «Меган: К вашим услугам», «Водитель-олигарх», биопик о группе KISS
 
3ЕВА – 599: Первое правило оленьего клуба
 
2Телеовощи – 566: Ублажающий отца
 
2Ноль кадров в секунду – 544: Сухие текстуры
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 637: Дипфейки для «Властелина колец», «Кукушка», триллер от Netflix, сборы «Битлджуса 2»
 
8ЕВА – 598: Эскалация в зад
 
2Телеовощи – 565: Планета гэнг-бэнгов
 
0Ноль кадров в секунду – 543: Вечные права
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 636: «Ловушка» М. Найта Шьямалана, «Виды доброты», «Максин XXX» и «Чужой: Завет»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru