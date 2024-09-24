Телеовощи. Выпуск 567: Комбинации тройничка

-
- 1
- 146
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|03:30 —
|Триумф «Сёгуна» на «Эмми» 2024
|13:22 —
|Трейлер кровавого фэнтези «Сумерки богов»
|19:28 —
|Первые отзывы на «Пингвина»
|26:35 —
|Первый трейлер «Франчайза» от HBO
|31:42 —
|Отрывок из второго мультфильма по «Ведьмаку»
|36:43 —
|«Бандиты во времени» закрыты после первого сезона
|39:30 —
|«Большой потенциал» (High Potential) — 1x01
|49:07 —
|«Это всё Агата» (Agatha All Along) — 1x01—02
|58:39 —
|«Десятины» (The Tithes) — 1x01—02
|01:19:03 —
|«Король Талсы» — 2x01
|01:27:00 —
|«Медленные лошади» — 4x03
|01:31:51 —
|«Обреченные на славу» — 1x09
|01:43:18 —
|«Бандиты во времени» — 1x09
|01:46:48 —
|«Плохая обезьяна» — 1x07
|01:50:34 —
|«Футурама» — 12x08
|01:55:11 —
|«Властелин колец: Кольца власти» — 2x01—04
|02:19:37 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x08
|02:29:14 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x21
|02:36:47 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x08
|02:51:12 —
|«Постановка» — 3x06
|03:03:32 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:23:40 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: