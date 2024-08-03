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СЕРИАЛЫ
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Переснятая «Этерна» показала свой эпичный тизер-трейлер

В прошлом году пилотный эпизод «Этерны», который зрители увидели в начале 2022-го, создатели назвали экспериментальным и с тех пор окунулись в процесс масштабной переплавки. Первый ощутимый результат алхимических преобразований можно увидеть уже сейчас — «Кинописк» выпустил тизер-трейлер обновлённой «Этерны» с напевами в подражание «Дюне» и новыми лицами знакомых персонажей. Ну и спецэффекты заметно трансмутировали.

Масштабное многосерйное фэнтези по мотивам книг Веры Камши снял Сергей Трофимов («Нулевой пациент»).

В ролях: Юрий Чурсин (Рокэ Алва), Евгений Стычкин (Енниоль), Иван Добронравов (отец Герман), Иван Трушин (Ричард Окделл), Ксения Трейстер (Айрис Окделл), Антон Рогачёв (Альдо Ракан), Илья Виногорский (Валентин Придд), Алексей Лукин (Эстебан Колиньяр) и другие.

Теги
ВидеоЭтерна
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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