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Сильвестр Сталлоне попрощался со съёмочной командой «Короля Талсы» (видео)

Труды праведные по созданию второго сезона «Короля Талсы»» завершились. С чем исполнитель роли и продюсер проекта Сильвестр Сталлоне и поздравил всех сопричастных в закадровом видео, которое опубликовал в своих соцсетях.

В душевном видео по случаю завершения съёмок Сталлоне отметил, что они не просто потрудились на славу, а выиграли войну. Очень уж много оказалось у них на пути преград. Но все преграды с честью преодолены, и второй сезон криминальной драмы Тейлора Шеридана и Терренса Уинтера стартует на стриминге Paramount+ в срок — 15 сентября.

Теги
ВидеоКороль Талсы
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Подкасты
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