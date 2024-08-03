Сильвестр Сталлоне попрощался со съёмочной командой «Короля Талсы» (видео)

Труды праведные по созданию второго сезона «Короля Талсы»» завершились. С чем исполнитель роли и продюсер проекта Сильвестр Сталлоне и поздравил всех сопричастных в закадровом видео, которое опубликовал в своих соцсетях.

В душевном видео по случаю завершения съёмок Сталлоне отметил, что они не просто потрудились на славу, а выиграли войну. Очень уж много оказалось у них на пути преград. Но все преграды с честью преодолены, и второй сезон криминальной драмы Тейлора Шеридана и Терренса Уинтера стартует на стриминге Paramount+ в срок — 15 сентября.