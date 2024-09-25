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Крипота и милота за кадром второго сезона «Уэнсдэй»

Лучшие подруги, которые не могли сильнее отличаться друг от друга, тем не менее отлично ладят. В сети появилось короткое закадровое видео со съёмок второго сезона «Уэнсдэй», которе лишний раз доказывает, что знаменитый ученицы академии Невермор — подружки не разлей вода.

В видео жизнерадостная студентка-оборотень Энид Синклер (Эмма Майерс) просит всех нас на минутку присмотреть за её лучшей подружкой Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега), как будто та собирается куда-нибудь смыться. А он и не собирается. Сидит и до самого возвращения подружки таращится в камеру, прямо вам в душу. Но считайте, что просьбу Энид вы выполнили — успешно присмотрели за главной героиней.

Съёмки продолжения отлично зарекомендовавшего себя сериала в самом разгаре. Тим Бёртон режиссирует несколько эпизодов из второго сезона.

Теги
ВидеоУэнсдэй
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Источник фотографий: Depositphotos

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