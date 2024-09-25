Сериал «РобоКоп» заполучил заслуженного шоураннера и продюсера Джеймса Вана

Далеко не первый сериал по мотивам легендарной серии фильмов «РобоКоп» постепенно проходит все подготовительные этапы. Ветеран сценарного ремесла Питер Око теперь отвечает за сюжет, продюсирование и шоураннерство. Он работал над такими сериалами, как «Офис», «Мёртвые до востребования», «Элементарно» и «Чёрные паруса». Но дальше ещё лучше.

Вообще не нуждающийся в перечислении заслуг Джеймс Ван назначен исполнительным продюсером.

Сериал будет повторять сюжет фильмов, рассказывая про гигантскую тех-компанию, которая вместе с местными силами правопорядка вводит в строй технически продвинутого охранителя, чтобы погасить волну преступности — новый тип офицера полиции, наполовину человека, а на другую — машину.

Как только Amazon приобрела студию MGM, были заявлены сразу несколько сериализаций известных серий — приквел «Блондинки в законе», «Полтергейст» и «Парикмахерская».

«РобоКоп» в 2014-м пытался вернуться на большие экраны с режиссёром Жозе Падилья и Юэлем Киннаманом в роли полицейского Алекса Мёрфи, получившие несовместимые с жизнью ранения на службе, но позже совмещенного с роботизированным телом.

Питер Уэллер пока что лучше всех исполнил титульную роль в двух фильмах.