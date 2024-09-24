Оставьте «Гарри Поттера» в покое! Сын Дамблдора раскритиковал будущий сериал

Стартовавшие по всей Великобритании поиски кандидатов на главные роли в сериал «Гарри Поттер» — это очередной очень важный этап в предпроизводственном процессе. Уже в апреле творческая команда многосерийной версии культовых фэнтези-фильмов приступит к съёмкам. Но помимо малышни есть и взрослые важные роли. Например, директор знаменитой школы чародейства и волшебства Альбус Дамблдор.

Вполне удачным кандидатом на роль, по мнению издания Independent, мог бы стать Джаред Харрис, сын покойного Ричарда Харриса, сыгравшего великого волшебника в первых двух фильмах киноэкранизации. Вышло бы символично и в духе преемственности. В интервью Харриса спросили, не заинтересован ли он в этой роли.

На что Харрис лаконично ответил:

Нет, благодарю.

И чуть позже выразил недоумение по поводу всей этой задумки с многосерийным проектом.

Зачем вообще снимать сериал? Я не понимаю. Фильмы получились замечательные. Оставьте их в покое.

Судя по реакции аудитории в сети, среди зрителей довольно много тех, кто придерживается аналогичной точки зрения. Возможно, их стало даже больше после того, как появились новости о старте кастинга на главные роли.